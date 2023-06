Rimpianto Milan, Desplanches ha ricevuto un’offerta da una big spagnola: la notizia

Il portiere italiano Sebastiano Desplanches, ex giocatore del Milan, ha ricevuto una offerta da un buon club spagnolo. Il Milan perde un buon portiere?

Sebastiano Desplanches è cresciuto nelle giovanili del Milan per arrivare fino al Milan U19, nel 2022, quando poi è stato ceduto al Vicenza. Dal Vicenza poi ceduto in prestito al Trento ora farà ritorno nel club biancorosso e il mercato gli riserva una buona occasione ora.

Desplanches: Real Betis sulle sue tracce

Ceduto dal Milan al Vicenza, come già detto, Sebastiano Desplanches lì non ha vissuto la miglior esperienza calcistica. Poco utilizzato il club ha comunque vinto, nella sua permanenza, una Coppa Italia Serie C, ex Coppa Italia Lega Pro, dove ha totalizzato le uniche tre presenze per il club. Ceduto poi in prestito al Trento, con un totale di dieci presenze, ha avuto modo di mostrare il suo talento.

Da poco 20enne, nato a Novara, Desplanches ha anche vinto il premio come miglior portiere del campionato mondiale U20 2023. Un talento in cui il Milan non ha del tutto confidato con il rischio di farlo diventare un rimpianto nel futuro.

Ora Desplanches ha ricevuto una buona offerta da un buon club spagnolo, il Real Betis è su di lui. La squadra spagnola ha concluso l’ultima Liga al sesto posto guadagnadosi la fase a gironi dell’Europa League, che possa essere un buon trampolino per il giovane portiere italiano?