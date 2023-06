Romero al Milan, Pioli valuterà il suo futuro: può andare in prestito? Cosa filtra

Luka Romero, giovane talento argentino, sta per sbarcare al Milan. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista si libererà a parametro zero dalla Lazio e firmerà un contratto di quattro anni con il club rossonero, dopo aver superato con successo le visite mediche di rito.

Romero, che ha rappresentato l’Argentina nel recente Mondiale Under 20, è stato identificato come un’opportunità di mercato da parte del Milan. La sua giovane età, essendo del 2004, lo rende un investimento interessante con costi contenuti.

Pioli prenderà la sua decisione su Romero dopo il ritiro e la tournée negli USA

L’arrivo di Romero è previsto per il 10 luglio, quando inizierà il ritiro estivo del Milan. Qui avrà l’opportunità di dimostrare le sue qualità al tecnico Stefano Pioli, che ha espresso interesse nel valutarlo da vicino. Inoltre, è stato riportato che Romero farà parte della squadra in tournée negli Stati Uniti, offrendogli un’occasione di mostrare il suo talento anche in incontri amichevoli internazionali. Sarà interessante vedere come Romero si adatterà all’ambiente rossonero e se riuscirà a farsi valere in un club di alto livello come il Milan.