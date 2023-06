Romero, c’è la prima offerta del Milan: uno scoglio blocca la trattativa

Il calciomercato del Milan avanza a piccoli passi, con Moncada che lavora su più fronti in questa fase. I rossoneri hanno bisogno di rimpolpare il reparto offensivo dopo gli addii di Brahim Diaz ed Ibrahimovic, e sul taccuino ci sono diversi profili. Tra questi c’è Luka Romero della Lazio, che tra due settimane si libererà a parametro zero.

Dopo lo shock iniziale per la separazione tra il Milan e i due ex dirigenti Maldini e Massara, la situazione in casa rossonera inizia ad assestarsi. Da alcuni giorni l’attuale capo del mercato del Milan Moncada insieme ad un team di esperti del settore si sta muovendo per migliorare la rosa di Stefano Pioli.

Sul taccuino del dirigente rossonero sono presenti diversi profili dalle qualità tecniche differenti. Difatti il Milan sta seguendo giocatori come Nelson, Thuram e Romero – tutti e tre con caratteristiche diverse – da poter aggiungere nella rosa della prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivati sviluppi importanti sul fronte Luka Romero.

Il Milan prepara la prima offerta per Luka Romero

Il Milan avanza di gran carriera nella trattativa che potrebbe portare presto Romero a vestire la maglia rossonera. Il giovane attaccante spagnolo ha trovato poco spazio alla Lazio, e dunque saluterà i biancocelesti a parametro zero a fine mese.

Va detto che sul giocatore c’è l’interesse di molti club, soprattutto dalla Spagna, ma il giocatore sembra essere deciso a trasferirsi al Milan. Come riporta Tuttosport, Moncada avrebbe proposto a Romero un contratto quinquennale da 800 mila euro a stagione.

Il giocatore è propenso ad accettare la proposta, ma per il Milan l’ostacolo adesso è l’agente Fali Ramadani, che chiede 5 milioni di euro di commissioni per il trasferimento dello spagnolo al Milan. La dirigenza rossonera lavorerà in queste ore per limare la richiesta del famoso agente, e dunque chiudere quello che potrebbe essere il primo colpo del mercato estivo rossonero.