Sorpasso Milan per Lukaku? Le ultime sul nuovo derby di mercato

Derby fuori dal campo per Milan e Inter, entrambe con l’obiettivo di riportare a Milano l’attaccante belga Romelu Lukaku.

Non finisce con Thuram, l’incrocio nel mezzo delle trattative di mercato tra le due squadre milanesi. Il Milan dopo essersi fatto soffiare ormai l’ex Mönchengladbach, punta fortemente su Lukaku. Le richieste del Chelsea sono chiare e la dirigenza rossonera non vuol perdere tempo per entrare nel vivo dell’affare.

Adesso si fa sul serio per Big Rom

La Gazzetta dello Sport oggi riporta importanti passi avanti sulla trattativa per il belga, che potrebbero portare il centravanti a vestire la maglia della sponda rossonera di Milano. Adesso è un obiettivo concreto per la squadra di Pioli, dimenticandosi quasi quanto sia giocatore simbolo della squadra nerazzurra.

Il Chelsea è stato chiaro: no al prestito. I Blues chiedono 40 milioni di euro per il cartellino, non proprio la situazione migliore per Zhang che avrebbe preferito nuovamente pagare solo l’ingaggio con un secondo prestito . Il Milan invece, ha parlato già con il club inglese e con gli agenti di Romelu. Addirittura è stata formulata una vera e propria offerta per il giocatore, facendo capire quanto la dirigenza milanista sia convinta di fare questa mossa di mercato.

Sullo sfondo appare sempre l’Al Hilal. Nonostante le intenzioni del giocatore non siano quelle di trasferirsi nel campionato arabo, la nuova squadra di Benzema è lì pronta a tentare il centravanti con i 30 milioni netti offertogli a stagione.