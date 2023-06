FOTO – La Curva Sud non dimentica Calhanoglu e Dimarco

Ieri sera si è giocata la finale di Champions League a Istanbul tra Manchester City e Inter. I Citizens hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Rodri. Una sconfitta immeritata per l’Inter che per larghi tratti del match ha dimostrato di saper tener testa ad una delle squadre più forti al mondo. I nerazzurri erano arrivati a giocare la finale avendo eliminato in semifinale il Milan. Non erano mancati gli sfottò da parte dei tifosi nerazzurri dopo aver eliminato i rossoneri che quest’oggi hanno risposto a tono.

Gli striscioni della Curva Sud

Nella giornata di oggi per le strade di Milano sono comparsi due striscioni della Curva Sud del Milan indirizzati a Calhanoglu e Dimarco. I due, per usare un eufemismo, non sono tanto amati dai tifosi rossoneri. Il primo perché è passato dal Milan all’altra sponda di Milano, il secondo anche per i fatti successi poco dopo la semifinale di Champions League.

Di seguito il testo dello striscione indirizzato a Calhanoglu.

Chalacoppa in mano!!!

FOTO: banditi curva sud Milano

Il testo dello striscione rivolto a Dimarco, invece, è il seguente.

Dimarco microfono spento…non ti sento!!!