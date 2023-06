Thiaw impressiona con la maglia della Germania: partita da applausi contro Lewandowski

Malick Thiaw ha debuttato da titolare a livello internazionale con la Germania. Partita persa, ma prestazione d’autore per lui. Quanti complimenti!

Sconfitta per la Germania nella partita contro la Polonia. C’è una nota positiva per il Milan: l’esordio di Malick Thiaw da titolare. Una prestazione positiva degna di complimenti da parte del mister e del suo compagno di squadra.

I numeri della partita ed i complimenti!

Non un avversario qualunque nella sfida di ieri: Robert Lewandowski. Il centrale del Milan ha giocato 87 minuti compiendo 2 intercetti, 3 tackle, 3 duelli a terra vinti su 5, 3 duelli aerei vinti su 3, 74 passaggi completati su 77 (96%), un lancio lungo ed anche una grandissima occasione da gol stoppata solamente da uno Szczesny in ottima forma che gli ha negato la gioia all’esordio. Prestazione monstre da 7 pieno in pagella.

Ci è mancata concretezza sotto porta e l’ultimo passaggio, il gol che abbiamo subito è stato inoltre emblematico della prestazione della squadra. Malick Thiaw mi ha sorpreso, ha fatto una partita molto buona, è entrato molto bene e soprattutto ha mostrato personalità.

Queste le parole di elogio rilasciate da Antonio Rüdiger , difensore del Real Madrid, ai microfoni di Kicker nel post partita. Anche Hans-Dieter Flick, allenatore della Germania, ha fatto i complimenti per l’esordio del giovane difensore del Milan e la sua ottima prestazione.