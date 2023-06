Tifosi del Milan infuriati con Cardinale, sui social spopola l’hashtag: avete visto?

Queste prime settimane estive per i tifosi rossoneri sono state piene di notizie negative, creando malessere nei confronti della società.

Il finale della stagione calcistica del Milan è stato ricco di emozioni positive per i tifosi: la semifinale di Champions League, la qualificazione alla prossima Champions e la festa in onore di Zlatan Ibrahimovic. Invece, l’inizio del calciomercato estivo, è stato per loro totalmente opposto.

Il primo colpo dato da Cardinale ai tifosi rossoneri è stato l’addio di Paolo Maldini. L’ex dirigente e giocatore simbolo del Milan stava ricoprendo il suo ruolo nel modo migliore possibile, ottenendo grandi vittorie sul campo e sul mercato, ma questo non è bastato a convincere Cardinale a continuare con lui.

Ad inasprire gli animi del tifo rossonero ha contribuito la cessione di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano era diventato un simbolo della squadra grazie alle sue doti fisiche, tecniche e soprattutto carismatiche. Ma la società non ha saputo resistere all’offensiva del Newcastle e i tifosi si son visti togliere un altro simbolo.

Infine anche la sconfitta nel derby di mercato per Marcus Thuram non è stata ben digerita dai tifosi rossoneri, che ormai erano convinti di aver battuto la concorrenza per ingaggiare l’attaccante francese.

La protesta social dei tifosi

Queste sono le motivazioni alla base del nuovo trend social lanciato dai milanisti: “#Cardinaleout“. L’hashtag ha spopolato sui social, coinvolgendo più di quattromila tweet in pochi giorni.

Si può facilmente notare, quindi, la presa di posizione del tifo rossonero, totalmente contrario all’attuale gestione del club Da parte di Cardinale.