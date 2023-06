Tonali: “Niente Nations League? Accordo con Mancini”, poi il retroscena su Kalulu

Sandro Tonali, in qualità di capitano della Nazionale Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida con la Francia, valida per l’esordio degli Azzurrini all’Europeo di categoria.

Saranno settimane turbolente quelle del prossimo futuro per Sandro Tonali, accostato con forza al Newcastle. La squadra inglese, che ha raggiunto la Champions League dopo 20 anni di assenza, ha presentato un’offerta di circa 60 milioni per il centrocampista del Milan. Tuttavia ora Tonali è impegnato da capitano con l’Under 21 del CT Nicolato.

Under 21, Tonali parla dalla Romania

Sandro Tonali si trova ora a Cluj-Napoca, città della Romania che ospita gli Azzurrini per l’Europeo Under 21. Il centrocampista del Milan è al centro di diverse voci di mercato che lo vedrebbero vicino al trasferimento in Premier League, sponda Newcastle. Infatti i Magpies hanno dimostrato grande interesse per il centrocampista del Milan nelle ultime ore.

Tonali ha parlato in conferenza stampa dalla Romania, in qualità di capitano dell’Under 21, vista l’imminente sfida alla Francia. Queste le sue parole:

“Per me è il terzo Europeo. Non c’è voglia di rivincita, ma siamo forti, lo sappiamo. In questi giorni abbiamo lavorato bene e dobbiamo scendere in campo per dimostrare cosa sappiamo fare, dando il meglio di noi stessi”.

Tonali ha continuato parlando del rapporto con mister Mancini e della sua rinuncia alla fase finale di Nations League:

“Con mister Mancini avevamo un accordo da mesi. Fare sia la Nations League che l’Europeo Under 21 sarebbe stato difficile dopo 50 partite stagionali. Io e Kalulu ci siamo stuzzicati nelle ultime due settimane nel club. Ci sentiamo spesso perché siamo amici. Domani per la prima volta saremo avversari e spero di lasciargli un brutto ricordo”.

Tonali ha poi chiuso parlando di una bella iniziativa che l’ha coinvolto, senza dire nulla sul suo futuro:

“Mi ha fatto tanto piacere partecipare all’iniziativa della Rise Together Foundation, sapendo che aiuterà a curare tanti bambini”.

Queste le ultime parole di Tonali che non ha voluto toccare l’argomento Newcastle.