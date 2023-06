Tonali al Newcastle? Risposta a sorpresa dell’agente sul futuro

Nella giornata odierna, il Milan ha vissuto un vero e proprio incubo: il Newcastle fa sul serio per portare Tonali in Inghilterra e, considerano le cifre che sono disposti a versare, una sua cessione sarebbe molto gradita dalla dirigenza rossonera.

I tifosi rossoneri invece, non la pensano così e sono spaventati dall’idea che un simbolo rossonero possa lasciare il timone. Ma intanto dall’Inghilterra danno certa la notizia del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle. Le prossime ore saranno decisive per scoprire quale sarà il futuro del centrocampista rossonero.

Tonali al Newcastle, l’agente di Tonali non si esprime sul futuro del calciatore

Intanto, aggiornamenti arrivano da Milano, dove è stato beccato l’agente di Frattesi e dello stesso Tonali, Giuseppe Riso, che usciva dalla sede milanese del Sassuolo, lasciando qualche dichiarazione sul futuro dei suoi calciatori.

L’agente, intercettato dai giornalisti, ha parlato così ai microfoni di Tmw dei suoi assistiti. Alla domanda su Frattesi, che è corteggiamento principalmente da Inter, Juve e Roma, si esprime cosi: “ Diciamo che tutte stanno più o meno allo stesso punto, forse una più avanti“.

Mentre per quanto riguarda Tonali, quanto gli è stato informato dal giornalista che in Inghilterra danno come affare fatto il trasferimento del centrocampista rossonero, l’agente non si espone: “Qui sono venuto a parlare di Frattesi”.