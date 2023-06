Tonali-Milan, addio ad un passo: il Newcastle prepara l’ultimo step

Sandro Tonali sembra sempre più lontano dalla casacca rossonera per la prossima stagione. Il Newcastle accelera e prepara l’ultimo step. Il punto!

Il giovane centrocampista del Milan è sempre più lontano. Il Newcastle lo attende. Accordi ultimati con il giocatore e si vanno limando gli ultimi dettagli tra le due società. I Magpies hanno accelerato molto nelle ultime ore e sono vicinissimi alla chiusura totale dell’accordo. Quasi pronto anche l’ultimo passo per l’addio.

Fumata bianca vicina: il Newcastle parte in “missione”!

Accordo sulla base di circa 8 milioni più 2 di bonus per Tonali valido sino a giugno 2029. Alla società andranno cifre intorno ai 70 milioni più bonus. Le due squadre stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa ed i vari bonus, ma la fumata bianca è molto vicina.

Il Newcastle si è già portato avanti. Secondo Fabrizio Romano, lo staff della squadra è pronto per volare in Romania, sede, insieme alla Georgia, dell’Europeo Under 21 dove il calciatore sarà impegnato nella serata di oggi per il match contro la Francia. Questo sarà uno step fondamentale per preparare le visite mediche del numero 8.

Il Newcastle aveva già effettuato una “missione” simile in Brasile quando fu acquistato Bruno Guimarães durante la stagione 21/22. Si attende dunque solo il semaforo verde dalle due società che stanno lavorando sulla struttura dell’accordo definitivo e sulle cifre esatte.