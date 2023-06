Non solo il Newcastle, per Tonali si inserisce un altro club: offerte due contropartite al Milan

Sandro Tonali potrebbe essere l’uscita eccellente del Milan, tuttavia su di lui non c’è solo il Newcastle.

L’aria di rivoluzione continua a girare in casa Milan. Dopo l’addio di Maldini, ci si aspetta una vera e propria rotazione di massa all’interno della rosa rossonera, che potrebbe veder partire anche un big. Infatti le indiscrezioni su Sandro Tonali si fanno più insistenti: non c’è solo il Newcastle sul centrocampista della Nazionale.

Tonali, non c’è solo il Newcastle

Sandro Tonali è sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa del Diavolo, nonché uno dei giocatori di maggior prospetto della Serie A e del calcio italiano. Come è normale che sia il suo nome è accompagnato da diversi rumors, ma mai come in questa sessione di mercato le voci si sono fatte così insistenti.

Infatti il miliardario Newcastle si è fatto sotto con insistenza nelle ultime ore. Tuttavia i Magpies non sono l’unica squadra di Premier interessata a Tonali. Come riportato da Gazzetta.it, anche il Chelsea starebbe puntando il centrocampista del Milan. Inoltre i Blues potrebbero decidere di inserire come contropartita due giocatori che al Diavolo farebbero decisamente gola: Loftus-Cheek e Pulisic.

Tuttavia, nonostante il Milan gradisca fortemente questi due profili, il Newcastle rimane avanti e potrebbe presentare un’offerta per primo. Dunque, considerata la situazione, al Milan farebbe comodo far partire un’asta al fine di far gonfiare il prezzo del cartellino di Tonali, la cui volontà sarà determinante.