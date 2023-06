Calciomercato Milan, il Newcastle fa sul serio per Tonali: offerta incredibile

Il calciomercato non è ancora iniziato ma in casa Milan sono stati moltissimi i movimenti o i nomi ipotizzati, anche perché l’addio di Maldini e Massara ha notevolmente scombussolato i piani mercato dei rossoneri.

I rossoneri hanno anche bisogno di liberarsi di alcuni giocatori per liberare spazio e per incassare soldi da reinvestire successivamente durante la sessione di mercato, ma la squadra di Via Aldo Rossi dovrà anche tutelarsi dagli assalti di alcune big di Premier che stanno mettendo gli occhi sui gioielli rossoneri.

Una tra queste è il Newcastle che avrebbe messo gli occhi su Sandro Tonali e sarebbe pronto ad offrire una cifra monstre nei prossimi giorni per accaparrarsi il classe 2000.

Calciomercato Milan, offerta monstre del Newcastle per Tonali

Gli inglesi, forti anche del fondo arabo, starebbero per offrire 60 milioni di euro per Sandro Tonali stando a quanto riportato da Sportitalia.

Il Milan sicuramente non vuole privarsi di una risorsa importante come Tonali, e il ragazzo non ha intenzione di lasciare i rossoneri ma il calciomercato ci ha sempre insegnato che non esistono certezze.

Andrea Mariotti