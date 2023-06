Europei U21, i pre convocati di Nicolato: la scelta su Tonali

Il CT della Nazionale U21, Paolo Nicolato, ha da poco diramato la lista dei 28 giocatori che avranno la fortuna di partecipare allo stage di preparazione agli Europei di categoria. Soltanto in 23 andranno in Romania e Georgia.

Il raduno è in programma tra il 7 e il 12 giugno al “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia. Gli ‘Azzurrini’ affronteranno Francia, Svizzera e Norvegia nel girone D. Gara d’esordio il 22 giugno.

Tonali Milan U21

Europei U21, Nicolato scioglie ogni dubbio: Tonali ci sarà allo stage!

Anche Sandro Tonali prenderà parte allo stage organizzato dal CT dell’U21 nonostante gli impegni di Nations League della Nazionale di Roberto Mancini. Assieme a lui Lorenzo Colombo, che farà ritorno al Milan a breve dopo il prestito al Lecce.

A seguire, la lista completa dei 28 pre-convocati in vista degli Europei Under 21 in Romania e Georgia:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Pietro Pellegri (Torino).