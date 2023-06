Ultim’ora Milan, bomba dall’Inghilterra: “Accordo raggiunto per Tonali”

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sicure ed insistenti: Milan e Newcastle hanno trovato un accordo per l’approdo di Sandro Tonali in Premier League.

Si fanno sempre più calde le voci che vorrebbero Sandro Tonali lontano dal Milan. Infatti dall’Inghilterra sono sicuri: il Newcastle è sempre più vicino a trovare l’accordo con il Milan. Se così fosse il Diavolo perderebbe una delle sue bandiere, ma potrebbe reinvestire un buon tesoretto sul mercato.

Tonali-Newcastle, sirene inglesi per chiudere

Facciamo chiarezza sulla situazione. La prima offerta del Newcastle è stata rispedita al mittente: troppo pochi i 55/60 milioni presentati ieri al Milan. Tuttavia dall’Inghilterra sono sicuri: l’affare si farà. Infatti la sicurezza è talmente che alta che il The Athletic si è sbilanciato sulla cifra.

Infatti, come riportato dal The Athletic, l’affare corre verso la chiusura per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Le due parti starebbero limando gli ultimi dettagli e bonus, affinché il Newcastle di Eddie Howe possa avere il suo grande colpo a centrocampo. Di conseguenza i Magpies avrebbero battuto la concorrenza del Chelsea.

Ora sta al Milan. Se oltremanica avessero ragione, il Diavolo si troverebbe un cassaforte una cifra per andare all’assalto di due nomi tornati in auge oggi: Milinkovic-Savic e Frattesi.