Zaniolo snobba il Milan: lo ha detto sul suo futuro

Per lungo tempo obiettivo di mercato del Milan, Nicolò Zaniolo ha stupito tutti con alcune dichiarazioni a sorpresa riguardo il suo futuro.

L’ex trequartista della Roma è stato tra i nomi più caldi dello scorso mercato invernale: ad un bivio tra la partenza in Premier League, dove lo attendeva una ricca offerta del Bournemouth, e il passaggio in rossonero, alla fine quest’ultimo ha optato per il trasferimento last-minute al Galatasaray.

In seguito agli addii di Maldini e Massara, l’interesse del club nei confronti del fantasista della Nazionale è calato nettamente e il Diavolo ha preferito virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Zaniolo a sorpresa: “Tifo Juventus da sempre, mi farebbe piacere giocarci”

A prescindere da ciò, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha confermato di avere le idee piuttosto chiare sulla sua prossima destinazione preferita.

Innanzitutto, l’ex giocatore romanista ha voluto precisare di trovarsi molto bene nella sua attuale squadra, senza però spegnere le voci di mercato:

“A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione”.

Successivamente, commentando i presunti interessi di Milan, Fiorentina e Juventus, Zaniolo non ha usato mezzi termini per svelare la preferenza in base alla fede calcistica: