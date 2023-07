10 milioni per il terzino: il Milan prova l’affondo | Calabria in discussione?

Il Milan ragiona sui colpi di mercato che possano fare al caso di Stefano Pioli e prepara 10 milioni di euro per un terzino: ecco di chi si tratta.

Il Milan sa che c’è ancora tanto da fare per far sì che la squadra sia rinforzata in vista della stagione 2023/24. Dopo la cessione di Sandro Tonali, per cui il Newcastle ha pagato un’ingente cifra, i rossoneri hanno la possibilità di potersi muovere più liberamente sulle operazioni in entrata. Per questo motivo, il club ha messo gli occhi su un terzino: il nome arriva dalla Spagna.

Diversi sono i reparti da andare a rafforzare. In primis quello offensivo in cui Divock Origi non è certo di restare e per cui serve anche qualcuno che dia un ricambio a Olivier Giroud. Poi si dovrà completare anche il centrocampo, perché la cessione di Sandro Tonali ha significato sì cospicuo guadagno ma ha lasciato anche vuoto un posto.

Il club rossonero però riflette anche sulle fasce laterali. In questo senso, Davide Calabria è il titolare sulla sua fascia e spesso e volentieri si è ritrovato a giocare 90′ di volta in volta a causa dell’indisponibilità di Alessandro Florenzi. Per queste ragioni il Milan starebbe appunto cercando un altro profilo in quel ruolo. E dalla Spagna è saltato fuori il nome di Ivan Fresneda.

Calciomercato Milan, il nome seguito per la fascia destra è quello di Ivan Fresneda: lo scenario

Secondo quanto reso noto dal ‘Mundo Deportivo’, quindi, il Milan avrebbe nella lista dei giocatori seguiti il nome di Ivan Fresneda. Sul giocatore c’è attualmente una clausola di 20 milioni di euro, però Giorgio Furlani vorrebbe provare a fare un’offerta volta a comprendere se ci fossero margini di trattativa. Il Milan vorrebbe infatti presentare sul tavolo delle trattative una cifra di 10 milioni di euro più bonus. Ma, c’è un ma.

Il terzino destro del Real Valladolid piace però anche molto al Barcellona, quindi il Milan dovrebbe comunque bruciare sul tempo una concorrenza non da poco. Tra l’altro il classe 2004 avrebbe come prima preferenza proprio il club blaugrana. Quindi i rossoneri, se vorranno affondare il colpo, dovranno svolgere un’ampia opera di convincimento.

Il cavillo giusto su cui poter giocare, tuttavia, c’è: il Barça temporeggia e valuta anche altri giocatori, atteggiamento che starebbe infastidendo Fresneda e che potrebbe essere un assist per il Milan. L’eventuale arrivo del giovanissimo terzino, in ogni caso, non metterebbe in discussione Davide Calabria, piuttosto gli darebbe modo di rifiatare nel corso della stagione.