Addio Milan, si sblocca la cessione: cosa manca per chiudere

Dopo i numerosi acquisti delle ultime settimane, tra cui Pulisic e Okafor, i rossoneri devono sfoltire la loro rosa. Un aiuto potrebbe arrivare dalla Turchia

Smaltita la cessione di Sandro Tonali, il Milan ha fatto la voce grossa e ha speso in maniera ingente sul mercato, regalando a Stefano Pioli giocatori di qualità come Pulisic, Loftus Cheek e Okafor. D’altro canto, una rosa troppo ampia potrebbe creare problemi a livello di spogliatoio, oltre che economici.

Per questo motivo il dirigente rossonero Furlani sta provando a piazzare alcune cessioni per liberarsi di ingaggi importanti percepiti da giocatori che non fanno più parte del progetto del Milan. Uno di questi è Ante Rebic.

Il Besiktas punta Rebic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante croato sarebbe uno dei profili opzionato dal Besiktas. Il corteggiamento del club turco va avanti da diversi mesi ma sembra che solo adesso stia muovendo dei passi concreti nei confronti del giocatore.

Il Besiktas vorrebbe Rebic in prestito gratuito, con parte dello stipendio dell’attaccante croato in collaborazione con il Milan. Le due società si sono avvicinate molto nelle ultime ore e si potrebbe arrivare a una fumata bianca.

In attesa del prossimo campionato che partirà tra poche settimane, il Milan rifinisce il suo reparto avanzato e pensa anche ad alcune cessioni