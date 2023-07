Addio Tonali, il Milan rimedia: doppio colpo per sostituirlo

La cessione di Sandro Tonali ha stappato il mercato del Milan. I rossoneri hanno l’accordo con due giocatori per sostituirlo

È passata la fatidica data del 30 giugno e ormai siamo in pieno periodo di calciomercato. Lo sa bene il Milan, che ha rivoluzionato il proprio assetto societario, dopo aver messo alla porta Maldini e Massara. Nonostante l’esclusione di Maldini abbia fatto infuriare i tifosi del Diavolo e suscitato qualche mugugno nel gruppo squadra, Moncada e Furlani sono al lavoro per costruire a Pioli la rosa del Milan che verrà. Infatti Sportiello e Loftus-Cheek sono già rossoneri, mentre la cessione di Tonali potrebbe creare una vera e propria spinta propulsiva per il mercato del Milan. Inoltre il Diavolo avrebbe già messo nel mirino diversi giocatori sui quali puntare per la prossima stagione e due nomi su tutti rappresentano le idee dell’ultimo Milan: Musah e Reijnders.

La situazione a centrocampo, dopo la partenza di Tonali, è un po’ sbilanciata in casa Milan. Infatti Pioli vorrebbe appoggiare il proprio peso offensivo su una mediana in grado di adattarsi facilmente a più situazioni di gioco. Tonali era un’ottima fusione tra qualità e gambe, di conseguenza il Milan si muoverà per portare a casa Musah e Reijnders, due profili che a Pioli piacciono particolarmente secondo La Gazzetta dello Sport.

Milan, si tratta per Chukueze e Pulisic

L’indiscrezione che arriva da La Gazzetta dello Sport racconta come i due nomi caldi per il Milan non si escludano a vicenda. Tuttavia è importante vedere qual è lo stato delle due trattative. Infatti sembra che la spesa spagnola del Diavolo non intenda frenarsi in questa sessione di mercato. Dopo aver messo nel mirino Chukwueze, Moncada e Furlani hanno individuato in Musah del Valencia un’opzione interessante e futuribile per Pioli. Infatti il 20enne del Valencia rappresenta quel profilo di giocatore il cui valore potrebbe salire rapidamente dopo una buona stagione. Inoltre lo stato della trattativa è buono: c’è l’accordo con lo statunitense, mentre si lavora sul prezzo del cartellino.

Sensazioni simili anche per quello che riguarda Reijnders. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar può rappresentare un ottimo proseguimento della linea verde del Milan, a cui piace pescare nei settori giovanili olandesi. Inoltre, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha già l’accordo con il giocatore e dovrebbe trattare solamente con l’AZ per portare Reijnders sotto la Madonnina. Inoltre, considerando il tesoretto costruito con Tonali, questi due nomi non andrebbero ad escludere quello di Frattesi. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, questa può essere la settimana giusta per un incontro importante tra rossoneri e Sassuolo, anche se Frattesi resta comunque il nome più complicato da raggiungere.