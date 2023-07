Mercato, affare saltato per il Milan: doveva andare in Serie B

Il calciatore rossonero dopo una stagione complessa cercava nuova fortuna con un’esperienza in prestito ma all’ultimo momento la trattativa è saltata per una serie di motivi.

Come riportato da calciomercato.it, il Milan era vicino alla cessione in prestito di Marko Lazetic al Pisa in Serie B. Il calciatore forte dello splendido rapporto con Kolarov (ex ds del Pisa) era pronto a scendere di categoria in Toscana per rilanciarsi in vista della stagione 2024/25. Trattativa però saltata all’ultimo minuto per colpa delle dimissioni dell’ex terzino dal ruolo di ds, dopo solo qualche settimana che aveva firmato il contratto con il club neroazzurro.

La situazione di Lazetic

Anche quest’anno il terreno di gioco per Lazetic sembrerà essere un miraggio nel caso rimanga al Milan. A confermare ciò c’è l’esclusione dai convocati per la tournee americana in cui il Milan sarà impegnato. Segnale di mercato ma per ora non sembrano esserci offerte per il serbo che era già convinto di indossare la maglia del Pisa per la prossima stagione, ma le dimissioni di Kolarov hanno impedito il passaggio ad un passo dall’ufficialità.