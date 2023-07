Affondo Milan per Musah: la notizia infiamma i tifosi

Quello di Yunus Musah resta il nome caldo in casa Milan. I rossoneri tentano l’affondo decisivo e i tifosi possono sognare.

Il Milan è volato da qualche giorno a Los Angeles. I ragazzi di Stefano Pioli stanno lavorando duramente per farsi trovare pronto al via del nuovo campionato di Serie A. Nei prossimi giorni i rossoneri affronteranno la Juventus oltreoceano in una sfida che la prossima stagione potrebbe riproporsi per tutta la stagione. Sia il Milan che la Juventus, infatti, sono chiamate a risollevarsi dopo una stagione altalenante.

Negli ultimi giorni, Stefano Pioli e il suo staff hanno avuto il piacere di accogliere negli Stati Uniti anche Noah Okafor, l’ultimo acquisto in ordine di tempo dei rossoneri. Okafor ha già svolto il primo allenamento con la nuova squadra lavorando soprattutto sui movimenti offensivi. Il Milan, dopo la cessione al Newcastle per 80 milioni di Sandro Tonali, ha deciso di ricostruire la squadra andando a reinvestire proprio quegli 80 milioni. In ordine, alla corte di Pioli sono arrivati, Marco Sportiello, Ruben Loftus Cheek, Christian Pulisic, Luka Romero e appunto Okafor.

La dirigenza rossonera, dopo aver silurato Paolo Maldini e Ricky Massara, non ha intenzione di fermarsi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Domani, infatti, arriverà a rinforzare il reparto offensivo Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal. Chukwueze, domani arriverà a Milano per svolgere le visite mediche con il club di via Aldo Rossi e poi volerà negli Stati Uniti per aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

Musah sempre più vicino al Milan

Il mercato rossonero, non si ferma qui. Stefano Pioli ha chiesto alla dirigenza un altro colpo a centrocampo. Yusun Musah del Valencia è in pole position da diverso tempo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono importanti novità nella trattativa per Musah. Secondo la “Rosea”, infatti, sembra che il Valencia stia valutando l’ultima offerta del Milan. Il club rossonero ha proposto al club spagnolo 18 milioni di euro più bonus. Nei prossimi giorni è in programma anche un incontro tra le due dirigenze definire la trattativa.

La squadra, che la scorsa stagione è stata allenata anche da Gennaro Gattuso, sta riflettendo in merito al futuro del suo centrocampista. Nel frattempo, dalla Spagna, arrivano notizie che avvicinano ancora di più Musah al Milan.

Il centrocampista, infatti, si starebbe allenando da solo e non è aggregato al gruppo squadra che sta svolgendo la preparazione in vista della prossima stagione.