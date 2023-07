Ancora derby di mercato: il Milan tenta lo sgambetto all’Inter!

Il calciomercato estivo potrebbe regalarci l’ennesimo derby del 2023. Infatti Milan ed Inter hanno puntato lo stesso giocatore.

Aumenta la temperatura nell’estate italiana, alternandosi a metaforiche tempeste che scuotono la finestra di calciomercato. Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive fin qui, sia per quello che riguarda le uscite che le entrate. Infatti il Diavolo si è mosso su entrambi i fronti, sia dentro che fuori dal campo, cedendo Tonali e salutando Maldini. È vero che la cessione di Tonali ha scosso l’ambiente rossonero, però ha permesso l’arrivo di nomi importanti, come quelli di Loftus-Cheek e Pulisic.

Inoltre il Diavolo ha chiuso anche per Sportiello, completando il proprio reparto dei portieri, e per Luka Romero, giovane talento proveniente dalla Lazio. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica: infatti i rossoneri hanno perso il derby di mercato con l’Inter per Marcus Thuram. L’attaccante, ex Borussia Moenchengladbach, avrebbe risolto non pochi problemi delle rotazioni rossonere, permettendo al Milan di operarsi per l’uscita di qualche nome interessante nel reparto offensivo.

Milan, l’assalto a Samardzic

Inoltre i derby di mercato potrebbero non essere finiti. Infatti, come riportato nell’edizione odierna di Sport Mediaset, il Milan sarebbe interessato a Lazar Samardzic, fantasista dell’Udinese. Il mancino classe 2002 ha fatto innamorare tanti tifosi ed addetti ai lavori in questa stagione, pennellando traiettorie beffarde per i portieri di Serie A e preziosi per i compagni dell’Udinese. Infatti nella scorsa stagione il tedesco, di chiari origini serbe, è stato in grado di trovare 5 gol e di fornire 4 assist in Serie A, collezionati in 37 presenze. Di conseguenza è fisiologico che il centrocampista offensivo sia diventato uno dei giocatori più desiderati del mercato italiano.

Tuttavia c’è un problema: il prezzo del cartellino. Infatti il grande interesse da parte di molte big di Serie A ha fatto impennare il costo di Samardzic. Costo che è schizzato fino ad arrivare agli attuali 30 milioni di euro chiesti dall’Udinese, sempre secondo quanto riportato da Sport Mediaset. Tuttavia il Milan non si chiama fuori ed un motivo c’è: il ragazzo potrebbe andare a tappare alcuni buchi tattici di Pioli. Infatti, sempre ipotizzando l’utilizzo del 4-2-3-1 che ha portato il Diavolo allo Scudetto, Pioli potrebbe decidere di schierare Samardzic dietro a Giroud, dirottando Pulisic sulla banda di destra e andando così a sostituire Brahim Diaz. Tuttavia occhio alle altre concorrenti e non solo all’Inter. Infatti sul talento dell’Udinese ci sarebbero anche Juventus, Napoli e Lazio, pronte ad inserirsi sul centrocampista. Una cosa è sicura: è scoppiata la Samardzic mania.