Asse caldo Milan-Villarreal, novità importante: succederà oggi!

Il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi: in giornata arriveranno importanti sviluppi in merito alle trattative aperte con il Villarreal.

Come riportato nelle ultime settimane, i rossoneri sono infatti fortemente interessati all’acquisto di due giocatori di proprietà del Villarreal per rinforzare il suo reparto offensivo.

Il primo, già da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, è Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano, classe 1999. L’altro attaccante, recentemente finito nel mirino del Diavolo, è invece l’olandese Darnaut Danjuma, tornato al Sottomarino Giallo alla scadenza del prestito al Tottenham, dove ha giocato negli ultimi 6 mesi.

Milan in pressing su Danjuma e Chukwueze: previsto oggi un incontro con il Villarreal

I due dirigenti del Milan vorrebbero infatti regalare a Stefano Pioli due ottimi interpreti per il nuovo modulo a cui sta lavorando, il 4-3-3: in particolare, il secondo è in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’ipotetico tridente d’attacco.

Calciomercato Milan, oggi summit col Villarreal per Danjuma e Chukwueze (ANSA – SpazioMilan.it)

A tal proposito, i contatti con il club spagnolo proseguono ad oltranza. Secondo quanto riportato da Repubblica, le due società s’incontreranno nella giornata di oggi per approfondire le trattative. Il Milan è dunque speranzoso di poter trovare in tempi brevi un accordo su entrambi i fronti.

Danjuma potrebbe approdare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto, gradita a tutte le parti in gioco. Più ostica la situazione di Chukwueze: il Villarreal si è detto meno disponibile alla cessione, per la quale chiede almeno 35 milioni di euro, mentre i rossoneri offrono cifre inferiori.