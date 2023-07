Asse Milan-Villarreal: un altro affare dopo Chukwueze e Gabbia

Pronto un altro affare sull’asse tra Milan e Villarreal dopo quelli di Samu Chukwueze e Matteo Gabbia: il giocatore.

Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato, con Cardinale e Furlani che stanno chiudendo un numero impressionante di acquisti. E dire che il calciomercato rossonero non era iniziato con le migliori premesse, visto l’allontanamento dalla società di Paolo Maldini e Ricky Massara, oltre alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle qualche giorno dopo. Proprio gli 80 milioni incassati dal club rossonero però hanno consentito al Milan di manovrare sul mercato senza sosta, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli nella prossima stagione.

Sono tantissimi i colpi già chiusi o in dirittura di arrivo, si parte da Marco Sportiello in porta, per passare al centrocampo con Luka Romero, Ruben Loftus Cheek, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Noah Okafor e in ultimo Samu Chukwueze. Una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per lo Scudetto e di fare più strada possibile in Champions League, magari ripetendo o migliorando la fantastica semifinale della scorsa stagione. Dopo l’affare Chukwueze, tra Milan e Villarreal si potrebbe concretizzare un altro colpo, andiamo a vedere nel dettaglio.

Altro affare tra Villarreal e Milan: avete visto?

Visti i numerosi acquisti, il posto in squadra di Yacine Adli è sempre più a rischio. Il centrocampista franco-algerino lo scorso anno ha trovato pochissimo spazio in rossonero e quest’anno la situazione rischia di essere addirittura peggiore visto che numericamente la rosa si sta infoltendo e non poco. Il talentuoso centrocampista potrebbe finire dunque in Liga, proprio al Villarreal per mettere in mostra al meglio le proprie qualità, che al Milan si sono solo intraviste con qualche lampo contro lo Spezia.

Per il calciatore non si tratterebbe assolutamente di una cessione a titolo definitivo, bensì di un addio solo temporaneo, in prestito, con il Milan che si riserva il diritto di valutarlo nuovamente all’inizio della prossima stagione per capire se a lungo termine può far parte della rosa rossonera o meno. Nel caso in cui non si dovesse concretizzare l’affare con il Sottomarino Giallo, i tifosi del Milan estimatori di Adli però non devono illudersi, il centrocampista è destinato a partire in prestito, qualunque sia la destinazione. Il club rossonero sa di avere un potenziale crack tra le mani e non vuole farlo marcire in panchina solo perchè davanti a lui ha calciatori, al momento, più pronti di lui.