Attacco Milan, non solo Taremi e Morata: nome nuovo sulla lista di Moncada

Il Milan è ancora alla ricerca di un vice Giroud: dopo Taremi e Morata, la dirigenza rossonera è piombata su un altro attaccante.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si stanno dando da fare per regalare a Stefano Pioli diversi rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo aver messo a segno gli acquisti di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e (a breve) Christian Pulisic, i due dovranno decidere ora su quale giocatore puntare per il ruolo di centravanti.

Tra i tanti candidati, i rumors di mercato hanno accostato con insistenza due profili al Diavolo: Medhi Taremi del Porto e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Entrambe le piste, però, comportano diverse complicazioni che avrebbero portato il Milan a virare con decisione su un altro bomber, che ha già militato in Serie A nella scorsa stagione.

Complicate le piste Taremi e Morata, il Milan vira su Dia: la richiesta della Salernitana

In particolare, secondo quanto riferito da Sportmediaset, i rossoneri sarebbero fortemente interessati a Boulaye Dia della Salernitana: recentemente riscattato dal Villareal per appena 12 milioni di euro, l’attaccante senegalese è finito nel mirino di diversi club.

Dal canto suo, la società campana farebbe volentieri a meno di cederlo e preferirebbe poter contare su di lui anche nella prossima stagione, ma nel contratto del giocatore è prevista una clausola rescissoria da 25 milioni.

Il prezzo del suo cartellino è pertanto stabilito, eppure il Milan dovrà decidere in fretta se affondare o meno il colpo. Difatti, tale clausola scadrà il prossimo 20 luglio: da quella data in poi, chiunque avesse intenzione di acquistare il n°29 granata dovrà necessariamente sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza della Salernitana, che potrebbe però alzare drasticamente la propria richiesta economica minima.