Avanzata per De Ketelaere: la formula convince il Milan

Charles De Ketelaere è in uscita dal Milan dopo una stagione negativa: l’intreccio di mercato apre una nuova pista.

Charles De Ketelaere doveva essere il grande colpo di mercato che avrebbe permesso al Milan di fare un ulteriore salto di qualità dopo lo scudetto vinto poco più di un anno fa. Una trattativa estenuante e fortemente voluta da Paolo Maldini che negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo è riuscito a strappare il sì del Brugge.

Il trequartista belga è arrivato a Milano per una cifra attorno ai 35 milioni di euro bonus compresi, ma in maglia rossonera non è mai stato in grado di essere un fattore decisivo. Al termine della sua prima stagione a Milano, alla voce gol segnati De Ketelaere è ancora fermo a zero. Nel corso dell’anno la squadra ha provato a supportarlo, con Leao che ha proferito grandi attestati di stima e soprattutto a provato a rincuorarlo nei momenti più bui.

Questo, però, non è stato abbastanza per far svoltare la sua stagione e conseguentemente anche quella del Milan. Al termine della stagione si pensava che Charles De Ketelaere potesse seguire il percorso fatto precedentemente da Rafa Leao e Sandro Tonali. Entrambi, infatti, dopo una stagione di ambientamento, sono riusciti ad essere protagonisti con la maglia del Milan e hanno regalato uno scudetto che al popolo rossonero mancava da parecchi anni.

Ora De Ketelaere può partire: sirene estere per il belga

Complice l’addio a sorpresa di Paolo Maldini, che tanto l’ha voluto al Milan, ora anche il futuro di De Ketelaere sembra appeso ad un filo. Nelle ultime ore si sta profilando un incredibile intreccio di mercato che potrebbe portare il belga lontano da Milano.

Il Milan vorrebbe arrivare a guadagnare almeno 25 milioni dalla cessione del belga. Nessuno al momento sembra disposto ad accontentare il Milan.

Nelle ultime ore, però, è stato ufficializzato il passaggio di Xavi Simons dal Psv Eindhoven al Psg. Il club olandese per sostitutire Simons ha messo gli occhi su De Ketelaere. Come detto in precedenza, gli olandesi non sono disposti ad offrire 25 milioni al Milan, ma potrebbero provare a prendere il belga con un’altra forma.

Nelle ultime ore prende sempre più quota l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. La formula è molto gradita dal Milan che potrebbe vedere così la crescita di De Ketelaere in vista della prossima stagione.