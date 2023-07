Baldanzi chiude le porte al Milan? Messaggio in diretta sul futuro

Il giovane talento dell’Empoli rilascia delle dichiarazioni a Sky Sport. Il segnale mandato alle squadre italiane è chiaro.

Tommaso Baldanzi alla prima stagione disputata in Serie A è riuscito ad attirare su di sé le attenzioni delle big del campionato italiano. Il talento italiano all’Empoli ha difatti avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità ed ora il suo futuro è solo nelle sue mani. Da una parte la scelta del grande salto in una grande squadra, dall’altra la possibilità di continuare a crescere nel suo attuale club.

Baldanzi lontano dal Milan? le sue parole

L’taliano classe 2003 ha avuto modo di mostrare le sue qualità anche con la nazionale italiana U20, il contratto con l’Empoli è ancora lungo con scadenza al 2027 e tramite delle sue dichiarazioni ha avuto modo di fare ordine su di sé.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il trequartista dell’Empoli ha espresso così le sue idee riguardanti la prossima stagione da disputare:

La seconda stagione per un debuttante è sempre difficile, ed è quella della consacrazione. Non sarà facile ma ci teniamo a fare bene e la voglia di iniziare è tanta. Con l’Empoli seguiamo un obiettivo, la salvezza, e vogliamo raggiungerlo nel miglior modo possibile.

Queste le sue dichiarazioni sul suo club attuale e su ciò che si aspetta dalla prossima stagione. Continua poi parlando del campionato italiano e non solo:

Il campionato italiano mi piace. Mi trovo bene e soprattutto ad Empoli sto bene. Iniziare la stagione qui e lavorare per iniziare il campionato mi rende felice.

Conclude così Baldanzi, che con delle dichiarazioni brevi e coincise lascia trasparire la voglia di rimanere, e crescere, ad Empoli. Il Milan è stato sulle sue tracce come altri club ma le sue parole possono aver messo un punto a tutto.