Balogun, il Milan prova il colpo? L’indizio social

Folarin Balogun è uno dei tanti nomi in ottica Milan per rinforzare l’attacco per la prossima stagione. Messaggio social dell’americano!

Probabilmente in giornata, ad ore, potrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto di Christian Pulisic per i rossoneri. L’ala è amica di nazionale (Stati Uniti d’America) con Folarin Balogun, attaccante anch’esso nel mirino del Milan. La punta ha giocato nella passata stagione allo Stade Reims mettendo a segno 21 gol in campionato. Il ragazzo è di proprietà dell’Arsenal ed ha pubblicato un messaggio social che fa ben sperare i tifosi.

Flirt in corso tra Balogun ed il Milan? Il messaggio dell’americano!

Buona fortuna nel tuo nuovo club, fratello.

Il 22enne si è complimentato con il suo connazionale per il trasferimento nella squadra di Milano. Indubbiamente un segnale d’amicizia che però potrebbe assumere valore significativo nel mercato del futuro prossimo della società. Il suo profilo è seguito dai rossoneri e piace parecchio. Il club è alla ricerca di un rinforzo offensivo, ma il costo del cartellino richiesto dall’Arsenal è molto lontano dalla possibilità rossonera.

Non è una pista da escludere. In caso di complicanze in trattative come Chukwueze, Taremi e Morata, il Milan potrebbe decidere di effettuare un prestito a determinate condizioni favorevoli alla società. Il messaggio social non è indubbiamente passato sotto traccia, una specie di approccio tra giocatore e club via social.

Resterebbe da valutare lo status da extracomunitario del giocatore. Il ragazzo è nato a New York da genitori nigeriani e si è subito trasferito a Londra all’età di due anni. Doppio passaporto inglese ed americano per lui, ma senza cambiamenti regolamentari sarebbe impossibile acquistarlo in concomitanza con i due giocatori sopracitati.

Per la nazionale di rappresentanza ha già scelto gli Stati Uniti, dove è compagno appunto di Pulisic. Il futuro svelerà se i due diventeranno compagni di club, oltre che di nazione.