Bertolacci torna in Italia: nuova esperienza per l’ex Milan

Fatta per il ritorno in Italia dell’ex Milan Andrea Bertolacci: nuova esperienza per lui, scelta la squadra.

Andrea Bertolacci è un nome che dirà già di per sé qualcosa a tifosi del Milan più attenti. Il centrocampista italiano ha infatti vestito la maglia del Milan dal 2015 al 2017 e poi nuovamente nella stagione 2018/19 prima dell’addio al Milan a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto. Di sicuro non si parla di un calciatore indimenticabile in maglia rossonera, però è uno di quei giocatori che, nonostante dei limiti dal punto di vista tecnico, ha sempre messo in campo tutto ciò che aveva, uscendo costantemente con la maglia sudata e con la consapevolezza di aver dato il massimo possibile per i colori rossoneri.

Il calciatore, dopo due esperienze in Turchia, è ora pronto a tornare in Italia e ad avvicinarsi nuovamente al Milan. Dopo le due esperienze al Kayserispor e al Fatih Karagumruk, il centrocampista deve aver sentito nostalgia di casa ed ha dunque deciso di rientrare nel Belpaese, approfittando di un progetto molto ambizioso che lo metterà al centro del villaggio. Il centrocampista non è più giovanissimo, essendo un classe ’91, ma può dare ancora molto, specialmente in un contesto di provincia con meno ambizioni.

Bertolacci torna in Italia: nuova squadra per l’ex Milan

Andrea Bertolacci vestirà la maglia della Cremonese nella prossima stagione. Il club grigiorosso, appena retrocesso dalla Serie A in Serie B ha tanta voglia di tornare subito ad affacciarsi nel massimo campionato italiano e per farlo sta allestendo una squadra di tutto rispetto. Davide Ballardini, restato sulla panchina dello storico club lombardo, ha tutte le intenzioni di tornare subito in Serie A e per farlo si affida ad un lusso per la categoria quale è Andrea Bertolacci. In Turchia Bertolacci non ha messo insieme delle cifre clamorose, non è nelle caratteristiche del giocatore, però ha mostrato di avere ancora la voglia e la tenacia dei tempi migliori.