Calciomercato, il Milan domina: spesa da record

Il Milan in queste prime settimane estive è stata la squadra italiana che ha dominato il calciomercato, spendendo una cifra monstre.

Per ora Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, hanno superato i 100 milioni di euro spesi sul mercato (bonus compresi). La gran parte dei colpi in entrata compiuti dal Diavolo però è stata finanziata dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha portato nelle casse rossonere circa 70 milioni di euro. Il trasferimento del centrocampista italiano ha indispettito i tifosi, ma in molti dopo questo mercato in entrata stanno già cambiando idea sulla dirigenza.

I colpi rossoneri: Chukwueze è il più caro

La strategia adottata in casa Milan per questo calciomercato è chiarissima: prendere giocatori funzionali alle idee del mister, futuribili e rivendibili. Tutti i nuovi arrivi rossoneri rispondono a queste caratteristiche creando un bel mix di esperienza. Si parte con Loftus-Cheek che ha 27 anni, passando per Pulisic, Chukwueze e Reijnders che ne hanno 24 e si arriva al più inesperto: Okafor, che ha 23 anni.

L’esterno nigeriano in arrivo dal Villareal dovrebbe essere il colpo più caro in casa rossonera per questa edizione di calciomercato. Il Milan infatti dovrà pagare circa 28 milioni di euro al club spagnolo, bonus compresi. L’acquisto meno oneroso per le casse rossonere invece è quello di Okafor, che si è unito al Milan per soli 14 milioni di euro.