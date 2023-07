Tris di italiane per il colpo a zero: Milan in corsa

Passano i giorni e Stefano Pioli attende ancora il tanto atteso rinforzo sulle fasce: si complica uno degli obiettivi, Roma e Napoli ci provano.

L’addio di Sandro Tonali, volato in direzione Premier League, potrebbe aver sconvolto i piani della dirigenza rossonera. Ora i 70/75 milioni di euro derivanti dalla sua cessione dovranno essere investiti nel miglior modo possibile, cercando anche di ricucire i rapporti con la tifoseria che, per la seconda volta in stagione dopo Maldini, sono stati privati di un simbolo del milanismo puro. Le idee in società, però, non mancano di certo, soprattutto nella mente di Geoffrey Moncada.

Il ds rossonero, infatti, starebbe sondando diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dal centrocampo, dove è quasi sfumata del tutto l’idea Frattesi (ha scelto l’Inter) e i profili di Musah e Reijnders sono quelli ancora in pole position, alla batteria di trequartisti che potrebbe essere rivoluzionata con l’arrivo di uno tra Pulisic, Chukwueze e Guler. Fino ad arrivare all’attacco dove i nomi più gettonati restano quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. L’arrivo dell’attaccante spagnolo a Milano è più fattibile dato che Scamacca, vista la sua fede giallorossa, sarebbe più propenso ad ascoltare ed accettare l’offerta della Roma.

Adama-Milan, si complica la trattativa: Roma e Napoli sul giocatore

L’ex punta centrale di Juventus e Real Madrid, però, potrebbe non essere l’unico calciatore iberico ad approdare al Milan in questa sessione di calciomercato estiva. Nelle ultime settimane anche il nome di Adama Traorè è stato più volte accostato ai rossoneri, alla ricerca di uno o più esterni da regalare a Stefano Pioli per rinforzare il pacchetto degli esterni. L’ala classe ’96 ex Wolverhampton si è svincolato da poco dal club inglese e sarebbe alla ricerca di una nuova entusiasmante avventura per il suo futuro.

Il destino sembra condurlo in Italia dove, oltre al Milan, si sarebbero fatti avanti diversi club per ingaggiarlo. Si tratta di Roma e Napoli, entrambi alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. L’indiscrezione è stata lanciata da Nicolò Schira che, attraverso il suo canale Twitter, ha comunicato l’interesse delle due società del sud Italia.

Adama Traorè non ha ancora espresso alcuna preferenza, per cui, a meno di eventuali colpi di scena, dovrebbe scatenarsi un’asta per il calciatore che attende le prime offerte concrete. In stagione con il Wolverhampton ha collezionato 40 presenze, 3 gol e 2 assist. Valutazione in discesa che si aggira sui 10 milioni di euro.