Calciomercato Milan, Adli al passo d’addio: anche un club di Champions su di lui!

Dopo un calciomercato in entrata a dir poco stellare, per il Milan è tempo di pensare anche alle uscite

Il Milan è impegnato in America per la tournee estiva di preparazione. Stefano Pioli sta facendo lavorare duramente i suoi giocatori per farli arrivare pronti al via del nuovo campionato.

Il calciomercato del Milan può essere considerato da tutti il più intrigante. Dopo l’addio di Sandro Tonali, acquistato dal Newcastle per 80 milioni, Moncada e Furlani hanno dato il via ad una vera e propria rivoluzione, riguardante tutto l’organico rossonero.

Infatti, sono già stati ufficializzati Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor. Quest’ultimo rinforzerà il reparto degli attaccanti dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, mentre nelle prossime ore è atteso l’annuncio per Samuel Chukwueze, esterno destro del Villareal.

Ora, però, è tempo di pensare anche a qualche uscita, con molti esuberi alla porta,

Adli potrebbe salutare dopo un solo anno; le squadre interessate!

Uno di questi è sicuramente Yacine Adli. Il francese, arrivato lo scorso anno dopo esser stato in prestito al Bordeaux, non ha mai convinto Pioli che, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha preferito non schierarlo mai.

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe l’interesse di Lille, Eintracht Francoforte e soprattutto del Siviglia, che l’anno prossimo giocherà la Champions.