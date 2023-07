Calciomercato Milan, arriva dalla Spagna l’ottavo colpo di mercato: i dettagli

Il centrocampista americano di proprietà del Valencia è l’ottavo acquisto del club rossonero, che ha regalato a Pioli i nuovi giocatori in tempo per l’inizio del campionato.

Il centrocampo era il reparto in cui il Milan aveva bisogno di investire di più, dato l’infortunio grave di Ismael Bennacer e la maxi cessione di Sandro Tonali al Newcastle. La società rossonera si è messo al lavoro. regalando a Stefano Pioli giocatori che rivoluzioneranno il reparto.

Parliamo del duo proveniente dal Chelsea, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, ma anche Reijnders, centrocampista del Psv e nel giro della nazionale olandese. Il dirigente milanista Furlani sta per chiudere un altro importante colpo per quel che riguarda il reparto centrocampisti.

Il Milan chiude Musah per 20 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Valencia si sarebbero accordati sulla base di 20 milioni di euro per il cartellino di Yunus Musah, mediano tuttofare americano e connazionale di Pulisic.

Per il giocatore, il Milan rappresentava l’unica soluzione possibile e dovrebbe arrivare in Italia tra domani e mercoledì per effettuare le visite mediche di rito. Musah sarà utilissimo ai rossoneri non solo come mediano, ma anche come mezzala, ruolo che al Valencia ha già ricoperto.

La società rossonera adesso è pronta alle cessioni, con Rebic indirizzato al Besiktas e con una lista di esuberi che comprende Ballo-Toure, Adli, Messias, De Ketelaere e Origi, con quest’ultimo che potrebbe andare in Arabia.

Il Milan è quasi pronto a iniziare il prossimo campionato che darà il via alla nuova stagione tra 20 giorni circa. In attesa di un nuovo terzino sinistro in caso di partenza di Toure e un vice Giroud in caso di cessione in prestito di Colombo, la società rossonera mette il turbo e brucia la concorrenza sul mercato.