Non convince Pioli, può lasciare subito il Milan

Dopo gli acquisti in rapida successione di Pulisic e Reijnders, è tempo di cessioni in casa Milan: probabile la partenza di un giocatore.

L’addio di Sandro Tonali, volato in direzione Premier League, potrebbe aver sconvolto i piani della dirigenza rossonera. Ora i 70/75 milioni di euro derivanti dalla sua cessione dovranno essere investiti nel miglior modo possibile, cercando anche di ricucire i rapporti con la tifoseria che, per la seconda volta in stagione dopo Maldini, sono stati privati di un simbolo del milanismo puro. Le idee in società, però, non mancano di certo, soprattutto nella mente di Geoffrey Moncada.

Il ds rossonero, infatti, starebbe sondando diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dal centrocampo dove, sfumata del tutto l’idea Frattesi che ha scelto l’Inter, i profili in pole position sono ancora quelli di Musah e Reijnders, alla batteria di esterni d’attacco che potrebbe essere rivoluzionata con il possibile arrivo di Chukwueze e quello già confermato di Christian Pulisic, passando per il reparto d’attacco dove i nomi più gettonati restano quelli di Gianluca Scamacca, Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Per far sì che questi acquisti si concretizzino, tuttavia, servirà piazzare altri colpi in uscita: non per questioni economiche, bensì per spazi nella rosa che, almeno al momento, sono sovraffollati.

De Ketelaere, addio Milan: il giocatore nel mirino del PSV

Uno dei nomi in cima alla lista dei possibili partenti è Charles De Ketelaere, arrivato nella scorsa estate dal Club Brugge per una cifra attorno ai 35 milioni di euro, che ha deluso in toto le aspettative del club e dei tifosi rossoneri. La sua cessione non è un’utopia e, anche a causa del nuovo modulo che ha in testa Pioli, il giocatore potrebbe non rientrare più nei piani della società. In Italia si sarebbe mossa l’Atalanta nelle scorse settimane per cercare di acquistarlo, ma le modalità dell’affare non convincevano a pieno la dirigenza del Milan che avrebbe rispedito al mittente l’offerta.

L’investimento più oneroso degli ultimi anni, però, rischia di salutare in ogni caso dopo una sola stagione. De Ketelaere, infatti, sarebbe finito nel mirino del PSV, pronto a formulare un’offerta che faccia vacillare il Milan, e di alcuni club di Premier League. Il fantasista belga con un nuovo eventuale centrocampo a tre, pensato da Pioli in vista della prossima stagione, sarebbe ancora più penalizzato. In tal senso la sua situazione è da monitorare, con l’offerta giusta potrà partire. Fin qui non c’è stato alcun affondo concreto, ma l’impressione è che la sua partenza sia più di una semplice suggestione.