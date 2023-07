Calciomercato Milan, colpo da 20 milioni: dalla Juventus

Il Milan dopo aver quasi ultimato la cessione di Ballo-Touré è alla ricerca del nuovo vice Hernandez. Interessa un terzino della Juventus.

Tra i tanti nomi nella lista della dirigenza rossonera per il nuovo terzino sinistro spicca quello di Andrea Cambiaso. L’intenzione dell’esterno italiano al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, è quella di provare a convincere Massimiliano Allegri nella tournée americana e restare alla Juventus. Se ciò non dovesse accadere, il calciatore italiano chiederebbe la cessione e il Milan sarebbe pronto a intavolare la trattativa.

Le cifre dell’affare e le alternative

Il giovane difensore piace molto a Stefano Pioli che vorrebbe averlo come vice Theo Hernandez. Il tecnico rossonero apprezza molto le doti in fase difensiva e offensiva del calciatore e la sua duttilità. Infatti Cambiaso può giocare indifferentemente sia a sinistra sia a destra, come terzino in una difesa a quattro o esterno in un centrocampo a cinque. La trattativa però non è semplice a causa della richiesta della Juventus. I bianconeri vogliono almeno 20 milioni per lasciarlo partire. Su di lui c’è anche la concorrenza del Tottenham e del Nottingham Forest.

Vista la difficoltà della trattativa il Milan si sta muovendo anche per altri profili che potrebbero rinforzare la rosa rossonera. Il Diavolo sarebbe molto interessato anche a Calafiori del Basilea e a Juan Mirante del Betis. Sullo sfondo resta anche Luca Pellegrini. Il calciatore della Juventus piace ai rossoneri, ma su di lui ci sono anche Lazio e Nizza.