Calciomercato Milan, si complica un obiettivo: manca l’accordo con il club

Si complica la trattativa del Milan per il forte calciatore chiesto da Stefano Pioli. L’offerta dei rossoneri non soddisfa le richieste del club. Servono più soldi.

Ufficializzati Loftus-Cheek e Romero, ai quali si aggiungerà presto Christian Pulisic (l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve), il Milan di Gerry Cardinale continuare a monitorare con attenzione il mondo delle trattative guardando soprattutto in Spagna dove, al momento, ci sono due profili, Morata e Chukwueze, che tanto piacciono a Stefano Pioli.

Se per il primo, l’accordo con l’Atletico Madrid sembra ormai a un passo (il Diavolo dovrebbe pagare la clausola da 20 milioni di euro inserita nel contratto dell’attaccante ex Juventus), per il secondo si sarebbe invece bloccata la trattativa con il Villarreal.

Stando infatti a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, pare che l’offerta presentata dai meneghini per il giovane attaccante nigeriano, non soddisfi le richieste del sottomarino giallo il quale, dal canto suo, avrebbe già fatto capire che non attenderà ancora per molto i rossoneri i quali, d’ora in poi, dovranno fare i conti con il forte interesse per il calciatore di varie squadre di Premier League che, potendo contare su risorse economiche sicuramente più cospicue di quelle della società milanese, potrebbero, nel giro di poco tempo, accontentare le richieste della società iberica.

Milan, offerti 25 milioni per Chukwueze: il Villarreal ne vuole 30

Come detto. il tempo stringe: il Milan vuole Chukwueze e il Villarreal è disposto a cederlo. I 25 milioni di euro offerti da via Aldo Rossi non soddisfano la società spagnola che, come ribadito più volte in queste ore, ne vorrebbe almeno 30 per privarsi del gioiellino.

Il Diavolo spera di poter fare affidamento sul contratto del giocatore in scadenza il 30 giugno 2024, ma per ora la situazione non sembra sbloccarsi. Nel caso in cui dovesse quindi tramontare la pista che porta a Chukwueze, all’ombra rossonera della Madonnina hanno già pronto il piano di riserva: assalto a uno tra Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham e Boulaye Dia, riscattato dalla Salernitana proprio dal Villarreal nei giorni scorsi.