Rifiutata la Premier League: vuole solo il Milan

Il Milan nelle ultime settimane è molto attivo sul mercato. Uno degli obiettivi dei rossoneri è quello di rinforzare il proprio centrocampo.

Dopo una stagione difficile e gli addii di Maldini e Massara, il Milan sta lavorando per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è quello di tornare a vincere un trofeo, dopo una stagione senza titoli nonostante il buon percorso in Champions League.

Proprio nella semifinale d’andata della massima competizione europea, si è infortunato Ismael Bennacer, che salterà la prima parte della stagione. Inoltre, i rossoneri nella zona mediana del campo hanno salutato anche Sandro Tonali, che negli scorsi giorni è diventato ufficialmente un giocatore del Newcastle.

Il Milan, dopo l’addio del centrocampista italiano, è corso ai ripari con l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea. Il centrocampista inglese è passato al Milan a titolo definitivo per 16 milioni di euro più bonus. Il Diavolo, però, sta lavorando anche su altri profili, sempre a centrocampo.

Uno dei nomi su cui è forte il pressing rossonero è quello di Reijnders dell’AZ Alkmaar, con cui si sta trattando nelle ultime ore. Un altro profilo su cui è forte il Milan è Yunus Musah, mediano del Valencia su cui sono forti gli interessi anche di altri club europei.

Musah, non solo il Milan: quali sono i club interessati

Per tornare a vincere sin da subito, il Milan deve migliorare la sua rosa. Uno dei profili che piace ai rossoneri, per migliorare il reparto metodista a disposizione di Stefano Pioli è quello di Yunus Musah.

Il centrocampista statunitense, con cittadinanza inglese, è cresciuto nel vivaio dell’Arsenal e nell’estate del 2019 si è trasferito al Valencia. Nella prima stagione, 2019-20, ha giocato con la seconda squadra prima di debuttare, nella stagione successiva, tra i grandi. Da allora è entrato in pianta stabile anche nella nazionale degli Stati Uniti con cui ha giocato anche l’ultimo Mondiale.

La valutazione che fa il club spagnolo per il suo tesserato oscilla tra i 25 e i 28 milioni di euro, ma sul giocatore non c’è solo il Milan. Negli ultimi giorni, infatti, è aumentata la concorrenza per Musah, che è finito nel mirino di alcuni club della Premier League, come il West Ham e il Fulham.

Come riportato da Tuttosport, però, il Milan è forte del sì del giocatore che avrebbe rifiutato, per ora, le altre proposte. Per chiudere la trattativa per il centrocampista statunitense, i rossoneri dovranno trovare un accordo con il Valencia, che al momento non è ancora arrivato.