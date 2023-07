Calciomercato Milan, continua la ricerca al vice Giroud: si allontana un attaccante della Serie A

Il rebus attaccante è un dilemma che il Milan in questo mercato ancora non è riuscito a risolvere e per questo la ricerca continua.

Giroud è l’unica garanzia rimasta al Milan nel ruolo di centravanti ma, come ha già dimostrato durante la scorsa stagione, non riesce a dare più le grandi garanzie fisiche di un tempo. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta valutando vari profili per capire quale sia il più conveniente. Tra i nomi che sono entrati in orbita rossonera c’è anche quello di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese durante la scorsa stagione è stato uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A ed è pronto a fare il salto verso una big.

Il lato economico della trattativa

Nonostante le caratteristiche dell’attaccante siano compatibili con le idee di Stefano Pioli, la trattativa sembra stia subendo una brusca frenata. Boulaye Dia infatti ha una clausola rescissoria che lo libererebbe dalla Salernitana per una cifra di 25 milioni di euro, che scade però il 20 luglio. Scaduta la clausola, secondo quanto riportato da Il Corriere Della Sera, il presidente Iervolino vorrebbe alzare ulteriormente le richieste economiche e proprio questo è il motivo alla base dell’allontanamento del Milan.

Sull’attaccante senegalese non è ricaduto solo l’interesse dei rossoneri ma anche quello della Fiorentina. Anche la formazione toscana però potrebbe tirarsi indietro a causa delle richieste di Iervolino e quindi inizia a prospettarsi una permanenza di Dia a Salerno anche nella prossima stagione.