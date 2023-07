Calciomercato Milan, il Bologna fissa il prezzo per l’obiettivo: è un’opportunità?

Il Bologna ha fissato il prezzo per un obiettivo di mercato del Milan: i rossoneri ci pensano seriamente.

Il calciomercato del Milan ha vissuto il suo primo grande scossone con la cessione di Tonali al Newcastle, di cui oramai manca solo l’ufficialità. I rossoneri incasseranno una cifra vicina agli 80 milioni e avranno, quindi, a disposizione tantissime risorse da investire sul mercato.

In particolare, la priorità adesso sarà dunque investire sul centrocampo che, oltre di Tonali, sarà orfano anche di Bennacer, infortunato per la parte iniziale di stagione. Non basterà quindi l’acquisto di Loftus Cheek per sistemare il reparto centrale del campo rossonero.

Milan-Dominguez, fissato il prezzo

Si è recentemente discusso di Nicolas Dominguez come possibile opportunità per il Milan. L’argentino è stato proposto al club rossonero e le cifre di trasferimento saranno piuttosto basse dato che il suo contratto scadrà nel 2024.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il prezzo fissato dal Bologna per la sua cessione è di 10 milioni di euro. Il Milan non avrebbe chiuso le porte a questa opportunità e starebbe svolgendo delle riflessioni su se affondare o meno il colpo a queste condizioni.