La Juve vuole venderlo: il Milan pensa al clamoroso colpo!

Dopo la cessione di Tonali, il vero colpo dell’estate rossonera potrebbe arrivare dalla Juventus. Fuori dai piani, i bianconeri valutano la cessione.

Lavori in corso a Milanello dove, dopo gli ultimi acquisti di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, si attendono i prossimi rinforzi targati Moncada & Furlani. L’area sportiva rossonera è al lavoro da tempo per consegnare a Stefano Pioli una rosa ben allestita in vista della prossima stagione. Le priorità restano le stesse di inizio mercato: un centrocampista che possa colmare la temporanea assenza di Bennacer, almeno un esterno d’attacco e, soprattutto, un attaccante che possa alternarsi con Giroud.

Gli obiettivi individuati sono i soliti noti: a centrocampo sono stati puntati Yunus Musah del Valencia, Frattesi, Milinkovic-Savic, Reijnders, Hjulmand e Dominguez, e non è da escludere che possa arrivarne più di uno. Per il ruolo di esterno le candidature più insistenti sono quelle di Adama Traoré e Christian Pulisic, con Samuel Chuwueze che rimane più sullo sfondo.

Più delicato invece il reparto attaccanti dove, sfumato l’arrivo di Marcus Thuram che ha scelto l’Inter, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino diversi profili che possono fare al caso del tecnico parmigiano. Scamacca e Morata restano in pole su tutte le altre soluzioni, ma una nuova allettante idea potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Milan, il super colpo arriva dalla Juventus: pronta l’offerta per Vlahovic

La Juventus, alle prese con alcuni problemi di natura economica, ha bisogno di fare cassa per poter continuare ad operare sul mercato in entrata. Sono diversi i nomi in partenza da Torino, e qualcuno potrebbe proprio fare al caso del Milan. In particolare, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 di proprietà del club bianconero, che nell’ultima stagione avrebbe deluso le aspettative della dirigenza. Il suo nome è finito nella lista dei sacrificabili.

In tal senso, Moncada e Furlani vorrebbero cercare di intavolare una trattativa per il centravanti serbo (accostato al Milan già un paio di anni fa), investendo il bottino ottenuto dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. La Juventus, infatti, valuta il giocatore non meno di 80 milioni di euro nonostante un’annata poco felice dell’ex giocatore di Partizan e Fiorentina: soltanto 14 gol e 4 assist in 42 presenze per la punta centrale bianconera. La volontà del giocatore, non particolarmente a suo agio a Torino, potrebbe risultare fondamentale ai fini dell’operazione. Per ora non ci sono stati contatti concreti, ma Stefano Pioli potrebbe finalmente avere un nuovo attaccante a sua disposizione.