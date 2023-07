Calciomercato Milan, la decisione sullo slot extracomunitario: si punta su un giovanissimo

Il Milan si sta muovendo con foga sul mercato. Infatti i rossoneri hanno individuato il profilo di un talento argentino.

Il Milan si sta dimostrando la big più attiva sul mercato nel panorama della Serie A. Infatti sono sette i nuovi acquisti dei rossoneri che stanno andando verso una vera e propria rivoluzione. Inoltre, nel giorno delle visite mediche di Chukwueze, il Milan si sta muovendo anche per ciò che riguarda il mercato offensivo.

Milan, piace Alejo Veliz

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan è interessato ad Alejo Veliz, giovane attaccante argentino del Rosario Central. Il diciannovenne ha giocato per 22 volte in stagione con il proprio club, mettendo a segno 11 reti. Inoltre Veliz ha preso parte al Mondiale Under 20 con l’Albiceleste, con cui ha segnato 3 gol in 9 partite.

L’agente dell’attaccante è al momento a Milan, di conseguenza gli emissari rossoneri potrebbero fissare un incontro per trattare. Tuttavia bisogna considerare che i rossoneri stanno anche parlando con la Fiorentina per Cabral, che al momento resta la prima scelta.

Di conseguenza il Milan potrebbe provare un affondo nel caso in cui la trattativa con Cabral non dovesse andare in porto. Dunque Veliz resta nella lista dei desideri del Milan, anche se il Diavolo dovrebbe provarci seriamente solo se rimanesse libero uno slot nel reparto offensivo.