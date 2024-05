Milan, Pioli saluta: la mossa dei tifosi stupisce tutti

La posizione dei tifosi rossoneri tra l’omaggio all’ormai ex tecnico e la contestazione nei confronti della società

La notizia è ufficiale: Stefano Pioli, dopo cinque stagioni e uno scudetto conquistato in rossonero, non sarà più il tecnico del Milan a partire dalla prossima stagione.

I tifosi rossoneri saluteranno l’allenatore parmense nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Salernitana, omaggiandolo con l’interruzione dello sciopero del tifo.

Un interruzione che si verificherà soltanto nel secondo tempo della sfida, il tifo rossonero infatti romperà il silenzio che dura ormai da diverse gare per rendere omaggio a Pioli, Kjaer e Giroud destinati a salutare il Milan dopo aver difeso i colori rossoneri per diversi anni.

Nel primo tempo infatti i tifosi continueranno a contestare la società come già fatto in passato per le scelte relative alla futura guida tecnica: dopo la sommossa che aveva portato la trattativa per l’arrivo di Lopetegui a naufragare, i tifosi contesteranno anche la scelta relativa al possibile arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, il portoghese è infatti il nome più accreditato, negli ultimi giorni, per sostituire Pioli.

Milan, gli ultras: ”Preteso progetto vincente”

”Un progetto vincente ora è preteso! Un progetto che parta dalla panchina, passando dal campo fino ad arrivare alla dirigenza!”, chiaro e duro il messaggio che i tifosi rossoneri hanno rivolto alla società in vista della prossima stagione.

Il Milan deve essere una squadra credibile in Italia ed in Europa, questa la richiesta che si evidenzia dal comunicato: ”Consapevoli che non si possa vincere sempre, ma essere preparati e attrezzati a poterlo fare sempre è un’altra cosa.”

Fonseca, così come Lopetegui, non sono profili, secondo i tifosi, adatti per raggiungere quello status che gli stessi si auspicano, non sono ritenuti in grado di poter portare il Milan a lottare per lo scudetto.

Il nome, individuato dagli stessi, che renderebbe il Milan competitivo è quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino, anche grazie alle parole del suo vice Stellini, gradirebbe il ritorno a Milano, dalla sponda opposta rispetto a quella in cui ha vinto il suo ultimo scudetto in carriera.

Tuttavia come riportato da diversi esperti di mercato il profilo di Conte non sarebbe mai stato preso in considerazione dalla dirigenza del Milan che punterebbe a tecnici con ingaggi e richieste di mercato maggiormente in linea con la direzione intrapresa dal club.

”Milano non si è mai accontentata e mai lo farà. Siamo tornati ai vertici e ora nessuno vuole smuoversi da lì”, si conclude con una vera e propria dichiarazione d’intendi il comunicato del tifo rossonero.