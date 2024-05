Champions League, cifre da capogiro per il Milan: ma c’è un problema

La Champions League cambia format: svelati gli incassi per i club. Il Milan è pronto ad incassare cifre da capogiro ma bisogna attendere la fine del campionato.

Il campionato è ormai giunto al termine, domani sera alle 20.45 il Milan giocherà a San Siro la sua ultima partita della stagione contro la Salernitana, già retrocessa. L’obiettivo di domani è quello di regalare ai tifosi un’ultima vittoria prima della lunga pausa estiva ma soprattutto quello di salutare Stefano Pioli in un clima sereno. Dopo cinque anni infatti è arrivata la conferma, dalla prossima stagione sulla panchina rossonera non ci sarà più mister Pioli. La società ancora non ha confermato il nuovo profilo scelto, sicuramente si attende la prossima settimana a campionato terminato, per prendere una decisione definitiva. I rossoneri nonostante la stagione complicata, soprattutto la prima parte, hanno chiuso quest’annata classificandosi al secondo posto e guadagnando un posto nella prossima Champions League.

Dal prossimo anno (2024/2025) la massima competizione europea cambierà format, saranno disputate più partite quindi ci saranno anche più guadagni. La novità è e che potrebbero partecipare ben 6 italiane, tutto dipenderà dalla posizione finale dell’Atalanta in classifica, vincitrice dell’Europa League quindi di diritto già in Champions. Il montepremi totale della Champions 24-25 per i club si avvicina a 2,5 miliardi, quindi quasi 500 milioni più della coppa precedente. La cifra va divisa in tre voci: Partecipazione: 670 milioni, Risultati: 950 milioni ed infine Market pool più ranking storico.

Quanto potrebbe guadagna il Milan dalla prossima Champions League?

DUE PUNTI- La partecipazione è una cifra fissa di 20,3 milioni di euro, a questa va poi aggiunto il “market pool-ranking storico”, una nuova sintesi tra due punti che in passato erano diversi. Il market pool si definisce in base alla somma delle classifiche del valore dei contratti tv (l’Italia è 5°) e del rendimento dei club negli ultimi 5 anni. Il ranking storico valuta invece gli ultimi 10 anni, tenendo conto di una classifica divisa in 36 quote quanti sono i club. Per il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport c’è una previsione di 46 milioni di euro, molto dipenderà anche dalla Roma, che se dovesse qualificarsi, grazie al suo eccellente ranking Uefa avrà circa 55 milioni e toglierà di conseguenza qualcosina alle altre italiane che scalerebbero di una posizione.

Cifre da capogiro se si tiene conto che chi vince la nuova Champions può arrivare ad incassare un massimo di 150/155 milioni, ai quali poi vanno aggiunti appunto i 50 milioni di partenza. Un totale di circa 200 milioni che potrà essere arrotondato dalla partecipazione al Mondiale per club Fifa che si giocherà proprio dalla prossima stagione, dove parteciperanno anche i rossoneri.