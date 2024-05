Milan, Florenzi è stato scelto: c’è l’annuncio

Prestigioso premio per Alessandro Florenzi: lo ha annunciato la Lega di Serie A. La notizia fa felice i tifosi rossoneri.

È tempo di premi di fine stagione per la Serie A. Tra quelli che si sono contraddisti nel corso di questo campionato, c’è un calciatore in particolare del Milan che si è messo in mostra per sportività e lealtà. Si tratta di Alessandro Florenzi. Il terzino ex Roma, così come la stessa squadra rossonera, metterà il punto fine alla propria annata domani contro la Salernitana. Gara in cui ad Alessandro Florenzi verrà attribuito un prestigioso riconoscimento.

Stamani, la Lega di Serie A e Philadelphia hanno annunciato che il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” è stato assegnato al difensore rossonero Alessandro Florenzi. Riconoscimento che il terzino romano riceverà direttamente sul terreno di gioco, a margine del pre-partita di Milan-Salernitana, gara in programma sabato 25 maggio alle ore 20:45. L’ex Roma si è sempre contraddistinto per il suo carattere schietto e senza veli, sia dentro che fuori del campo, dimostrandosi un uomo vero prima che un calciatore.

Premio per Florenzi: il motivo

La Lega di Serie A e Philadelphia hanno voluto assegnare l’ambito premio ad Alessandro Florenzi per un motivo ben preciso. Al terzino è stato riconosciuto il nobile gesto fatto in occasione di Milan-Lazio.

Nel pre partita della gara Milan-Lazio, andata in scena lo scorso 30 settembre, Alessandro Florenzi è venuto a sapere che un tifoso rossonero chiedeva a gran voce la maglia di un suo compagno di squadra: Reijnders. Al termine della partita, il calciatore numero 42 dei rossoneri si è ricordato della richiesta del supporter del Milan, esaudendo il suo desiderio con la consegna della divisa del centrocampista olandese.

Pioggia di complimenti per Florenzi

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha speso parole d’elogio per Alessandro Florenzi dopo l’attribuzione del premio: “Nel corso della sua carriera Alessandro Florenzi si è sempre contraddistinto per leadership, sportività e correttezza, esprimendo al meglio i valori cardini dello sport. Siamo quindi felici di assegnare al difensore del Milan la prima edizione del premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season per essersi reso protagonista di un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti di un tifoso rossonero, confermando ancora una volta di essere un campione dentro e fuori dal campo”.

Alle parole dell’ad della Serie A si è accodato anche Francesco Meroni, Marketing Director Mondelēz Italia: “Siamo orgogliosi di consegnare il premio Fair Play Moment of the Season ad Alessandro Florenzi che nel riscaldamento di Milan-Lazio si è reso protagonista di un gesto di puro altruismo, coerente con i valori di Philadelphia. Infatti ha ascoltato la richiesta speciale di un tifoso che reclamava a gran voce la maglia di Reijnders. Florenzi non solo ha accolto subito l’appello, ma ha corso per tutto il campo al fine di prendere la maglia del compagno di squadra e consegnarla al tifoso amico. Sono questi i piccoli grandi gesti che – come Philadelphia Official Partner di Serie A – vogliamo riconoscere e continuare a valorizzare”.