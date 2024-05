Calciomercato, Rafael Leao e Theo Hernandez potrebbero dire addio al Milan in estate: le ultime notizie sul loro futuro.

Il Milan si prepara a calare il sipario sulla propria stagione. La squadra rossonera saluterà i tifosi rossoneri in casa, in occasione del match contro la Salernitana. Gara che per mister Stefano Pioli sarà l’ultima sulla panchina del Diavolo. Infatti, a stretto giro dovrebbe arrivare l’ufficialità del divorzio tra la società lombarda e il tecnico di Parma. Con la stagione ormai giunta al termine, adesso la dirigenza può iniziare a gettare giù le base per la prossima stagione.

La proprietà vuole dare vita ad un nuovo ciclo, che potrebbe avere Fonseca come allenatore. Ma oltre a sbrogliare i nodi legati alla questione tecnico, il Milan dovrà chiarire anche il futuro di diversi big della propria rosa. A margine della prossima sessione di mercato, la società rossonera avrà il compito di fare chiarezza sui vari Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan. Stando alle ultime notizie, l’attaccante portoghese ed il terzino francese sarebbero finiti nel mirino di due club in particolare. Due società che non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Ultime Milan, Leao e Theo salutano in estate?

Secondo quanto riportato da ‘O Jogo’, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, la stella del Milan, Rafael Leao sarebbe finita nella lista della spesa di un club dell’Arabia Saudita. L’attaccante ex Lille, di fatto, farebbe gola all’Al-Hilal. La società della Saudi Pro League starebbe preparando un’offerta monstre per cercare di convincere sia Leao che il Milan.

Tuttavia, la società rossonera ha già fatto sapere che c’è una cifra stabilita per Rafael Leao. Nel contratto del portoghese c’è una clausola da 175 milioni euro. Una cifra che, però, potrebbe non spaventare gli arabi dell’Al-Hilal. Qualora arrivasse una somma del genere, la società lombarda potrebbe vacillare e come. Il Milan, di fatto, sarebbe disposta ad accontentarsi anche di una cifra che si aggira intorno ai 120/130 milioni di euro.

Mentre per quanto riguarda Theo Hernandez, ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco. Il club bavarese starebbe preparando l’assalto, così da farsi trovare pronto qualora Alphonso Davies decidesse di approdare al Real Madrid. Il Milan però non ha alcuna voglia di lasciar partire Theo Hernandez.

Il club rossonero, infatti, starebbe cercando di blindare il calciatore con un rinnovo di contratto. Il terzino vorrebbe che la società gli riconoscesse lo status di leader all’interno del Milan anche sul piano economico. Secondo ‘Tuttosport’, l’entourage di Theo Hernandez avrebbe chiesto un aumento dell’ingaggio fino agli 8 milioni a stagione.

Nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo per il rinnovo, il Milan sarebbe pronto a monetizzare con la sua cessione. Per lasciar partire il francese, la compagine lombarda chiederebbe una cifra non inferiore agli 80 milioni di euro. Su Theo Hernandez non ci sarebbero solo gli occhi del Bayern Monaco. Il calciatore è apprezzato anche in Premier League, da club come Manchester United e Chelsea. Non è da escludere neanche una possibile partenza di Mike Maignan. Il portiere, valutato 100 milioni dal Milan, fa gola a molti top club europei.