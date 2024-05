ULTIM’ORA – Pioli lascia il Milan: il comunicato del club

Si chiude il capitolo Milan per mister Stefano Pioli. La società rossonera ha ufficializzato l’addio tramite una nota ufficiale.

È arrivata la tanto attesa ufficialità. Dopo cinque stagioni trascorse sulla panchina rossonera e uno Scudetto vinto, mister Stefano Pioli dice addio al Milan. La società rossonera ha annunciato la fine del sodalizio con il tecnico di Parma stamani, attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato del club

Il Milan ha messo fine alla permanenza in rossonero di mister Stefano Pioli. La società lo ha salutato con una nota ufficiale: “AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee”.

La nota ufficiale rossonera prosegue: “Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”.

I numeri di Pioli in questa stagione

Quindi, domani mister Stefano Pioli siederà per l’ultima volta sulla panchina del Milan, guidando i rossoneri verso quella che è l’ultima gara della stagione contro la Salernitana. Il tecnico metterà fine alla sua avventura dinanzi al pubblico di San Siro, con cui ha condiviso un percorso ricco di gioie e anche dolori. L’allenatore di Parma chiuderà il suo cammino con il Milan secondo in classifica.

La volontà della dirigenza nel dire addio a Pioli è maturata in seguito alle diverse amarezze subite nel corso di questa stagione. Il tecnico di Parma paga l’eliminazione ai gironi di Champions, la mancata qualificazione al ricco Mondiale per Club, il breve percorso in Coppa Italia e l’uscita dall’Europa League per mano della Roma.

A gravare di più, però, è il fattore derby. Con Pioli alla guida, il Milan ha perso sei match consecutivi contro l’Inter. Non a caso, il tecnico di Parma è l’allenatore che ha perso più derby di Milano nella storia: 10 sconfitte, tutte alla guida dei rossoneri.