Calciomercato Milan, notizia a sorpresa: c’entra Kalulu

La dirigenza rossonera è sulle tracce di vari profili per la fascia destra, il che può cambiare totalmente i risvolti in casa Milan.

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da 3 giorni ma inutile dire che le società sono al lavoro già da un pezzo per garantire ai propri allenatori una rosa alquanto competitiva per la prossima stagione, che per i rossoneri sarà decisiva per dimostrare una volta per tutte lo status di squadra.

La neo-dirigenza rossonera, orfana di Massara e Maldini, dopo aver conseguito quella che probabilmente sarà la cessione più onerosa della Serie A, sono alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra dove ci sarà una mini rivoluzione dato che alcuni interpreti come il francese Kalulu non sono fondamentali per quello che è il nuovo assetto dirigenziale.

Calciomercato Milan, i nomi che piacciono ai rossoneri

Il ruolo di terzino destro, ad oggi, non è di vitale importanza ma in queste ore Furlani e Moncada sono molto attivi su quel punto di vista con due nomi molto intriganti per la dirigenza rossonera: Ivan Fresneda, terzino destro di proprietà del Valladolid da tempo anche nel mirino della Juventus e Wilfred Singo in scadenza col Torino, esterno molto duttile capace di ricoprire la maggior parte dei ruoli sulla fascia.

Al momento per entrambi, come riporta calciomercato.com, non si è andati oltre qualche sterile contatto ma è chiaro che l’arrivo di uno dei due cambierebbe di molto il destino di alcuni degli interpreti della fascia rossonera con la permanenza di Kalulu e Florenzi a forte rischio.