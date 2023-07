Calciomercato Milan, nuova opzione per l’attacco: trattativa da 15 milioni

Il calciomercato estivo del Milan sta entrando nel vivo, ed il club rossonero sembra aver puntato gli occhi su Samuel Chukwueze per rafforzare l’attacco, ma non è tutto.

Acquistare Chukwueze significherebbe per il club riempire l’ultimo spazio disponibile per il tesseramento di un calciatore extracomunitario, mettendo dunque in discussione l’operazione con il Porto per Mehdi Taremi.

In questo scenario, i dirigenti rossoneri stanno esaminando opzioni alternative per il ruolo di centravanti, e uno dei nomi seguiti con attenzione è Vangelis Pavlidis, classe 1998, proveniente dall’AZ Alkmaar, squadra in cui ha giocato con Tijjani Reijnders, nuovo acquisto rossonero.

Vangelis Pavlidis, attaccante greco, ha in poco tempo attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni impressionanti all’AZ Alkmaar durante la scorsa stagione. Ha collezionato 22 gol e 14 assist in 40 partite tra Eredivisie, Conference League e coppe nazionali.

Sulle tracce di Vangelis Pavlidis: la nuova opzione per l’attacco

Queste prestazioni hanno attirato l’interesse del Milan, già in cerca di un elemento valido da inserire nella rosa per rafforzare il reparto offensivo. Inoltre, Pavlidis ha dimostrato di essere un realizzatore prolifero, fornendo una soluzione a costo contenuto per dare il cambio a Olivier Giroud, l’attuale centravanti della squadra.

Il club rossonero si sta già muovendo per sondare l’interesse di Pavlidis, ma resta comunque da vedere se i primi approcci si concretizzeranno in una trattativa. La valutazione intorno ai 15 milioni di euro potrebbe rendere l’operazione raggiungibile per il club rossonero, che potrebbe beneficiare dei numeri e delle capacità del giovane attaccante greco.