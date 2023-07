Calciomercato Milan, nuovi contatti con Chukwueze: la situazione

Prosegue la caccia del Milan su Chukwueze del Villareal, Oggi l’incontro fra le due società si è rivelato positivo per i rossoneri

Continua ad intensificarsi l’interesse del Milan per Chukwueze. La nuova dirigenza rossonera è da tempo sulle tracce dell’esterno del Villareal. Le caratteristiche del nigeriano sarebbero ideali per l’interpretazione di gioco di Stefano Pioli, perfette per occupare il ruolo di attaccante sulla fascia di destra.

Inizialmente c’è stato un muro da parte del sottomarino giallo rimanendo impassibili sulla richiesta di trentacinque milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com oggi ci sarebbe stato l’incontro fra i due club, e gli spagnoli hanno mostrato l’intenzione di poter accettare anche un’offerta di trenta milioni.

Calciomercato: Chukwueze spinge per raggiungere il Milan

L’intenzione dell’attaccante nigeriano sono chiare, la volontà è di provare un’esperienza diversa spingendo per raggiungere Milano, sponda rossonera. Difatti ci sarebbe già un accordo di massima tra Furlani e Moncada ed il ventiquattrenne.

L’acquisto di Chukwueze, escluderebbe però la possibilità di un pesante investimento circa Taremi, sia in termini economici che burocratici. Con l’approdo al Milan, il nigeriano occuperebbe l’ultima casella da extracomunitario del club.