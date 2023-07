Calciomercato Milan, nuovo colpo per Pioli: giovedì le visite mediche

I Rossoneri si apprestano a piazzare il loro terzo colpo di questa sessione di mercato. Dopo Loftus-Cheek e Sportiello, arriva anche il nuovo trequartista.

Il calciomercato del Milan non è iniziato nel migliore dei modi. La cessione di Sandro Tonali, venduto al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus con il 10% sulla futura rivendita, è stata una vera mazzata per i tifosi. Ora però anche il mercato in entrata sta iniziando a carburare.

In meno di sette giorni il Diavolo ha prima ufficializzato Marco Sportiello, arrivato a parametro zero dall’Atalanta per rivestire il ruolo di secondo portiere, e poi Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea pagato circa 20 milioni di euro per non rimpiangere l’addio dell’ex Brescia. Dopo questi primi due colpi, sembra essere arrivato anche il momento del terzo: Luka Romero dalla Lazio.

Romero-Milan, arrivata la fumata bianca

La mancata permanenza di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid dopo il prestito a Milano per due anni, obbligava i Rossoneri ad intervenire sul mercato per rinforzare la trequarti. La scelta è ricaduta appunto su Luka Romero, argentino classe 2004 che ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Lazio e che giovedì sosterrà le visite mediche per poi diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Il talento argentino non ha rinnovato il suo contratto con la Lazio e ha deciso di sposare la causa rossonera. Nei giorni scorsi, come riporta Calciomercato.com, è stato trovato l’accordo con il suo agente Fali Ramadani, intesa raggiunta con un contratto quadriennale da 800mila euro a stagione.

Chi è Luka Romero? L’uomo dei record in Spagna e in Italia

Il nome di Luka Romero è più volte finito sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di tutta Europa. Già nel lontano 2020 infatti l’argentino è salito alla ribalta: il 25 giugno diventa con la maglia del Maiorca, all’età di soli 15 anni e 219 giorni, il più giovane giocatore a debuttare nel campionato spagnolo e lo fa in una gara tutt’altro che banale, quella contro il Real Madrid.

Ma non è finita qui, appena cinque mesi dopo, il 29 novembre diventa anche il più giovane marcatore del club maiorchino andando a segno nella sfida contro l’UD Logrones ad appena 16 anni e 11 giorni. Dopo questi due record in Spagna, il classe 2004 si ripete anche in Italia: il 28 agosto 2021 diventa il più giovane esordiente in Serie A con la Lazio e il 10 novembre 2022 contro il Monza diventa il primo 2004 a timbrare il cartellino nel campionato italiano.