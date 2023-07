Calciomercato Milan, retroscena Rebic: super offerta rifiutata

Spunta un retroscena di mercato con al centro Ante Rebic. Il giocatore avrebbe rifiutato una ricca offerta.

Il Milan attualmente in rosa presenta ancora degli esuberi. Giocatori ai margini pronti ai saluti e tra questi figura Ante Rebic. Rebic al Milan è stato quel giocatore capace di regalare emozioni contrastanti ai tifosi milanisti. Un rapporto di amore e odio dati dalla sua sensazionale capacità di fornire prestazioni ottime e poco dopo altre prive di emozioni. Non aiutato neanche dagli infortuni subiti ora il giocatore croato è in procinto di fare le valigie ma spunta un retroscena su un’offerta da lui rifiutata.

Rebic: la super offerta rispedita al mittente

La notizia è stata riportata da Sky Sport ed hanno come protagonista, oltre che Rebic, ovviamente la lega saudita.

In questa sessione di calciomercato, particolarmente, l’Arabia Saudita è stata capace di scuotere il calcio europeo facendo acquisti a suon di dollari senza nessun fondamento logico sportivo di base.

Nel mirino del campionato arabo a quanto pare ci era finito anche Ante Rebic a cui gli arabi hann0 offerto un possibile ricco contratto da 10 milioni di euro a stagione. Tuttavia il giocatore ha prontamente rifiutato cercando di mettere al primo posto, a quanto pare, la sua carriera sportiva piuttosto che i grandi numeri da poter guadagnare.

Trapela quindi la volontà del giocatore di rimanere in campionati competitivi ricordando che, ad oggi, è molto vicino alla squadra turca Besiktas.